В России вырос спрос на кефир вырос после периодов аномальной жары, сообщили газете «Известия» аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

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По их данным, только в мае этого года было продано более 62,7 млн л кефира на 5 млрд рублей. Этот показатель оказался январских цифр на 14%. В том месяце продажи напитка были минимальными — 55 млн л кефира на 4,5 млрд рублей.

Диетологи объяснили летнее повышение спроса на кисломолочный продукт тем, что он является ключевым ингредиентом окрошки. При этом специалисты напомнили, что кефир не стоит употреблять людям с непереносимостью к его компонентам, например на молочный сахар (лактозу) и молочный белок.

В этом случае в качестве альтернативы для окрошки нутрициолог Лариса Габдулхакова посоветовала использовать комбучу (чайный гриб) или домашний квас на черном хлебе.