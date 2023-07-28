Анонсирован перевод расчетов за экспорт продовольствия в рубли

В правительстве обсуждают проект указа президента, который переведет расчеты по экспорту российского продовольствия в рубли. Внедрение нового механизма во внешней торговле Виктория Абрамченко. Документ подготовлен по поручению президента страны Владимира Путина и в ближайшее время будет направлен ему на рассмотрение.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — заявила Абрамченко.

Она подчеркнула, что к расчетам в национальных валютах проявляют интерес страны Персидского залива и Африки, а в торговле с государствами ЕАЭС и Китаем такие операции уже ведутся.

О том, что Минсельхоз подготовил проект указа президента о механизме внешней торговли сельхозпродукцией за рубли, сообщалось еще в марте. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с ЕС газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций.