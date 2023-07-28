В ФРС США сочли прогнозы нейросетей по инфляции точнее экспертных

Нейронные сети в составе больших языковых моделей (LLM) более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты, пришли к выводу в исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» ФРС США, на которое ссылаются «Ведомости». В нем эксперты регулятора сравнили прогнозы ценовой динамики в США, составленные моделью PaLM (Google), с ожиданиями в «Обзоре профессиональных прогнозистов» от ФРС на промежутке 2019–2023 годов.

При прогнозировании инфляции модель демонстрирует гораздо меньшие значения среднеквадратичной ошибки (MSE), чем прогнозисты регулятора. Так, для PaLM средний показатель отклонения за 2019–2023 годы составил 3,02, в то время как для экспертного прогноза — 5,70.

Языковая модель с меньшей точностью предсказывает инфляцию на краткосрочном горизонте: при прогнозировании показателя для текущего квартала величина MSE у PaLM составила 0,39, у экспертов — 0,29. Однако ценовую динамику на долгосрочной перспективе нейросеть оценивает точнее: PaLM демонстрировала MSE в 7,87, когда давала прогноз на аналогичный квартал следующего года (например, когда прогнозировала инфляцию в I квартале 2021 года, «находясь» в I квартале 2020), для экспертов показатель при этом составлял 13,79, то есть в 1,75 раза больше.