СМИ сообщают об отказе США от угроз для соблюдения лимита цен на нефть

Власти США не будут угрожать жесткими мерами для соблюдения торговыми домами, страховыми компаниями и владельцами танкеров потолка цен на нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает РБК.

По словам собеседника агентства, «первоначальная склонность со стороны Минфина — проявлять мягкость в отношении этого, не обрушиваться, как молот». Напомним, что именно данное ведомство прибегло к ценовому потолку.

Как утверждает другой источник, подобные беседы с представителями отрасли проводились и будут иметь место дальше. В Минфине США заявляли, что штрафы, гражданские или уголовные иски станут теми самыми мерами для нарушителей.

Вместе с тем, по словам источника агентства, из-за угроз может измениться динамика цен на нефть. В США этого опасаются, указывает он.

Агентство отмечает, что для президента Джо Байдена в канун выборов 2024 года повышение стоимости энергоносителей для потребителей несет «политический риск».