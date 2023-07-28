В Киргизии одобрили размещение ферм для майнинга на ГЭС

Размещение внутри Камбар-Атинской ГЭС майнинг-фермы мощностью до 30 МВт было одобрено президентом Киргизии. О том, что в республике приняли соответствующее решение, заявил агентству «Кабар» сам лидер Киргизии Садыр Жапаров.

Данная майнинг-ферма уже функционирует.

По словам президента, строительство этой фермы обойдется в $20 млн. Реализовывать проект будет инвестор, указал он.

Жапаров подчеркнул, что заработанные деньги «будут уходить энергетикам или, если быть точнее, — обычному народу». Кроме того, по словам лидера республики, «каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков». Он пообещал автоматизировать все процессы и ввести за ними контроль.