В Киргизии одобрили размещение ферм для майнинга на ГЭС
Размещение внутри Камбар-Атинской ГЭС майнинг-фермы мощностью до 30 МВт было одобрено президентом Киргизии. О том, что в республике приняли соответствующее решение, заявил агентству «Кабар» сам лидер Киргизии Садыр Жапаров.
Данная майнинг-ферма уже функционирует.
По словам президента, строительство этой фермы обойдется в $20 млн. Реализовывать проект будет инвестор, указал он.
Жапаров подчеркнул, что заработанные деньги «будут уходить энергетикам или, если быть точнее, — обычному народу». Кроме того, по словам лидера республики, «каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков». Он пообещал автоматизировать все процессы и ввести за ними контроль.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что майнинг в России может стать легальным уже в 2024 году. К концу июля в Госдуме планируют принять четыре соответствующих законопроекта в первом чтении. В осеннюю сессию они будут приняты во втором и третьем чтениях.