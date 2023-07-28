Анонсировано снижение пошлины на экспорт российской пшеницы

Данные Минсельхоза свидетельствуют о грядущем снижении пошлины на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 августа. Она уменьшится до 2681,8 рубля за тонну, передает агентство «Прайм».

При этом пошлина на вывоз ячменя останется нулевой. Также ожидается сокращение пошлины на экспорт кукурузы — до 1596,7 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной стоимости в 230,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 170,8 доллара, на кукурузу — при цене в 200,9 доллара за тонну.