Анонсировано снижение пошлины на экспорт российской пшеницы
Данные Минсельхоза свидетельствуют о грядущем снижении пошлины на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 августа. Она уменьшится до 2681,8 рубля за тонну, передает агентство «Прайм».
При этом пошлина на вывоз ячменя останется нулевой. Также ожидается сокращение пошлины на экспорт кукурузы — до 1596,7 рубля за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной стоимости в 230,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 170,8 доллара, на кукурузу — при цене в 200,9 доллара за тонну.
Ранее сообщалось, что мировые цены на пшеницу продемонстрировали рост еще на 2,5 процента, до 7,3825 доллара за бушель. Это произошло после заявления властей Украины об ударах двух крылатых ракет «Калибр» по портовой инфраструктуре Одесской области.