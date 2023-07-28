Госдолг Германии обновил рекорд

Государственный долг Германии обновил рекорд, составив 2 трлн 368 млрд евро. Об этом сообщает издание NTV со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

Уточняется, что речь идет о задолженности федерального, земельного, муниципального и социального фондов. Это также касается всех внебюджетных фондов. Это госдолг на конец 2022 года.

Такая динамика наблюдается в связи с пандемией коронавируса и энергетическим кризисом. Сообщается, что задолженность на 2% превысила уровни конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что, по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам прошлого месяца ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее.

Аналитики, которые были опрошены порталом DailyFX, прогнозировали ускорение показателя до 6,3%.