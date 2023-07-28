Россия задумалась о подключении африканских банков к своей системе платежей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об изучении Правительством РФ и Банком России вопроса о подключении африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений и переходе на расчеты в рублях. Соответствующее заявление он сделал на саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

В настоящее время обеспечивается возможность удобных взаимных расчетов между бизнесом, уточнил он.

Решетников подчеркнул, что партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений.

Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость перехода на нацвалюты в финансовых расчетах с африканскими странами, включая рубль. По словам главы государства, благодаря данной мере можно расширить спектр торгово-экономических связей между странами и усилить безопасность взаимных торговых обменов.