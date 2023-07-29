Россия запретила вывоз риса

Правительство России временно запретило вывоз из страны риса и рисовой крупы. Об этом в субботу, 29 июля, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», — уточнили в правительстве.

Как отмечается, запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года. При это он не будет распространяться на поставки в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза. Кроме того, будет разрешено отправлять данные виды продукции для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.