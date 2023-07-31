Bloomberg узнал о препятствиях для поставок газа из Туркменистана в ЕС

Туркменистан, который занимает четвертое место в мире по объемам запасов газа, проигрывает другим странам при планировании поставок в Европу, сообщает Bloomberg. Это происходит в том числе из-за сложностей с финансированием строительства Транскаспийского газопровода.

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Неназванный представитель Евросоюза рассказал агентству об отсутствии контактов с Туркменистаном по поводу экспорта газа. В то же время США увеличивают поставки в Европу сжиженного природного газа, а Израиль готовит газовый проект в Средиземноморье. Евросоюз выступает потенциальным заказчиком проекта, говорится в публикации.

Эксперты считают, что Туркменистану нужно наладить каналы коммуникации со странами Европы, чтобы организовать поставки.

«При этом на строительство Транскаспийского трубопровода могут уйти годы. Меньший по масштабам проект позволил бы начать экспорт газа в Европу спустя несколько месяцев. В то же время газ из Туркменистана можно заменить более недорогим и операивным в плане поставок вариантом», — следует из статьи.

25 июля в Министерстве иностранных дел Туркмении заявили, что страна не видит каких-либо факторов, препятствующих строительству Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря, по которому планируется осуществлять поставки туркменского газа в Европейский союз.