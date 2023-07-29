Эксперт объяснил временный запрет правительства России экспортировать

«В Индии не самые хорошие виды на урожай риса. Индусы то ли собирались, то ли уже приняли решение о запрете любого риса, кроме басмати, но басмати дорогой. Индия и Пакистан — это крупнейшие поставщики риса на мировой рынок. Получается ситуация такая: могут быть проблемы с самообеспечением, потому что урожая может быть меньше, и вырастет цена на мировом рынке, потому что крупный поставщик просто-напросто ввел запрет на поставку риса на внешний рынок», — объяснил он.