Путин назвал причину экономических проблем Запада

Корнем проблем на мировых рынках являются ошибки, совершенные Западом, а не начало специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка. При этом он признал, что СВО явилась своего рода катализатором для старта ряда проблем.

Отвечая на вопросы журналистов, российский президент упомянул бесконтрольную эмиссию, которую осуществлял Запад и которая никак не была связана с СВО.

Правда нужно признать, что когда началась специальная военная операция, это было толчком для нарастания этих проблем, но корень проблем не здесь. Корень проблем в их экономических ошибках, ошибках экономической политики, которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя, как правило, из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений, - заявил Путин.