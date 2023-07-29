Путин назвал отказ ФРГ от газа РФ действиями "малообразованных людей"

"Посмотрите, что малообразованные люди делают в Германии. Десятилетиями, ну годами пугают свое население изменением климата - оно происходит? Происходит. По каким причинам? Антропогенное влияние, еще чего-то. Антропогенное влияние, наверное, есть, оно является главным или нет? Да, до сих пор никто ответить не может как следует. Но взяли, атомную энергетику начали закрывать, газ наш начали прикрывать, от угля отказались, но, послушайте, так же не может из воздуха все синтезироваться", - сказал Путин в беседе с журналистами.