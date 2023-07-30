Express: зимой 2023-2024 Британию ждет холод и рост цен на товары

Зимой 2023-2024 года Великобританию ждет холодная зима и инфляция на фоне роста тарифов на отопление. Об этом сообщает Express.

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По данным издания, в этой связи премьер-министр Риши Сунак собирается объявить о новых инвестициях в британскую нефтяную, газовую промышленность и возобновляемую энергетику.

Британские журналисты напомнили, что, по данным МВФ, в Великобритании бюджеты домохозяйств пострадали от роста цен на энергоносители «сильнее, чем в любой стране Западной Европы». Одной из причин этого называется закрытие части газохранилищ в стране в 2017 году.

Ранее сообщалось, что расходы Британии на закупки газа выросли на £50-60 млрд по итогам 2022 года.