Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 снизился в цене на 10 тысяч рублей

Компания Apple объявила о снижении цен на смартфоны серии iPhone 14 в России. Об этом сообщает издание HiTech Mail.ru. По данным издания, стоимость iPhone 14 с накопителем 128 гигабайт достигла 75 тысяч рублей, а на старте продаж гаджет продавался за 85 тысяч рублей — то есть на 10 тысяч рублей дороже.

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Судя по всему, снижение цен связано с скорой премьерой iPhone 15. Новый iPhone 14 оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 6 ГБ ОЗУ, двойной камерой с 12 мегапиксельными объективами и аккумулятором ёмкостью 3279 миллиампер часов. Кроме того, смартфон получил биометрический сенсор Face ID, NFC и защиту от воды по стандарту IP68.