СМИ: выручки от продажи энергоресурсов не хватает на поддержку рубля

Цена российской нефти марки Urals подошла к отметке в 70 долларов за баррель. На этом фоне курс национальной валюты РФ не продемонстрировал укрепления, сообщает «Коммерсант».

За последние недели стоимость Urals росла быстрее, чем цена североморской нефти Brent. Первая марка подорожала почти 30 %. Но в связи с переводом внешнеторговых операций на рубли и национальные валюты стран-партнеров и оттоком капитала рублю не удалось укрепиться к доллару и евро.

Удорожание топлива становится драйвером сокращения предложения со стороны крупных производителей.

В Саудовской Аравии приняли решение о сокращении добычи, а Россия снизила отгрузки сырья из ряда портов государства.

Российская валюта активно реагировала на корректировку стоимости нефти до того, как Запад ввел санкций против РФ, однако сейчас эта связь ослабла в связи с тем, что иностранные финансовые спекулянты, которые скупали рубль при повышении цен на нефть, покинули российский валютный рынок.

Рубль также находится под воздействием расчетов со странами-партнерами в рублях. Кроме того, рестрикции тормозят приток американской валюты в РФ.

По мнению аналитиков, в июле-декабре 2023 года стоимость Brent будет составлять 71 доллар за баррель, а курс доллара достигнет 85-95 рублей с возможностью ослабления российской валюты к концу года.