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СМИ: выручки от продажи энергоресурсов не хватает на поддержку рубля

Цена российской нефти марки Urals подошла к отметке в 70 долларов за баррель. На этом фоне курс национальной валюты РФ не продемонстрировал укрепления, сообщает «Коммерсант».

СМИ: выручки от продажи энергоресурсов не хватает на поддержку рубля
© РИА Новости

За последние недели стоимость Urals росла быстрее, чем цена североморской нефти Brent. Первая марка подорожала почти 30 %. Но в связи с переводом внешнеторговых операций на рубли и национальные валюты стран-партнеров и оттоком капитала рублю не удалось укрепиться к доллару и евро.

Удорожание топлива становится драйвером сокращения предложения со стороны крупных производителей.

В Саудовской Аравии приняли решение о сокращении добычи, а Россия снизила отгрузки сырья из ряда портов государства.

Российская валюта активно реагировала на корректировку стоимости нефти до того, как Запад ввел санкций против РФ, однако сейчас эта связь ослабла в связи с тем, что иностранные финансовые спекулянты, которые скупали рубль при повышении цен на нефть, покинули российский валютный рынок.

Рубль также находится под воздействием расчетов со странами-партнерами в рублях. Кроме того, рестрикции тормозят приток американской валюты в РФ.

По мнению аналитиков, в июле-декабре 2023 года стоимость Brent будет составлять 71 доллар за баррель, а курс доллара достигнет 85-95 рублей с возможностью ослабления российской валюты к концу года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти США не будут угрожать жесткими мерами для соблюдения торговыми домами, страховыми компаниями и владельцами танкеров потолка цен на нефть.

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