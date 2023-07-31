В США 8 месяцев подряд снижается число действующих нефтяных установок

Компания Baker Hughes сообщила о продолжающемся сокращении числа нефтяных буровых установок в США восьмой месяц подряд. В то же время число газовых установок выросло впервые за три месяца. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Так, на неделе 22-28 июля общее количество действующих нефтяных и газовых установок сократилось на 5 единиц. Теперь их начитывается 664 единицы, это минимальное значение с марта 2022 года.

По данным компании, в США количество действующих нефтяных буровых установок снизилось на 1 единицу, до минимального значения с марта прошлого года в 529 единиц. В это же время число газовых установок сократилось на 3 единицы – до 128.