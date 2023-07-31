Эксперты объяснили рост цен на курицу в России

Стоимость куриного мяса достигла рекордного уровня. В июне средняя цена охлажденного и мороженого мяса кур поднялась на 6,8%, до 193,48 рубля за кг, сообщает Forbes со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

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Данный показатель превышает значение апреля 2022 года (190,85 рубля за кг).

В июле цены на курицу продолжили подниматься, и на неделе, которая закончилась 23 июля, средняя стоимость достигла 196,93 рубля за кг, свидетельствуют данные Росстата.

В текущем месяце в Минсельхозе заявили о росте цен на мясо кур за 12 месяцев на 6%. Ведомство связало такую динамику с сезонными факторами.

Эксперты считают, что рост цен реакцией на «хаос» первого полугодия 2022-го.

«У производителей мяса остро встал вопрос с поставками кормов, оборудования, ветпрепаратов и прочего — всего, что завозилось из-за рубежа и было в той или иной степени ограничено», — пишет издание.

В консалтинговой компании Agrifood Strategies отмечают, что себестоимость мяса птицы увеличивается в связи с удорожанием компонентов кормовых добавок (например, соевого шрота), оборудования и расходников. В результате производителям нужно повышать цены, чтобы операционная маржа позволяла им работать дальше, указали там.