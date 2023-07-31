Добытчики минтая прогнозируют рост продукции на внутренний рынок

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что объем поставок продукции из отечественного производства минтая на внутренний рынок России может достичь 240 тысяч тонн к концу года, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет агентство «Прайм».

За первое полугодие текущего года было отгружено порядка 140 тысяч тонн продукции из минтая для внутреннего потребления. При этом доля импорта продукции оставалась минимальной – за первые полгода в РФ было ввезено 80 тонн минтая.

По словам президента АДМ Алексея Буглака, в первом полугодии в порты Дальнего Востока прибыло более 338 тысяч тонн минтаевой продукции отечественного производства, включая мороженую рыбу, филе, сурими, муку, икру, фарш, молоки и печень, а также сырец для дальнейшей переработки.

Буглак подчеркнул, что текущая динамика позволяет прогнозировать рост поставок по итогам года, несмотря на традиционное снижение отгрузок во втором полугодии. Он добавил, что несколько лет назад этот показатель составлял 100 тысяч тонн.