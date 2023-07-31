На Украине заблокировали обменные пункты, проводившие операции в рублях

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших "теневую" схему денежных переводов через запрещенные на Украине российские платежные системы, так называемые ЮMoney и Webmoney, - говорится в сообщении Telegram-канала бюро. - Упомянутые лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля".