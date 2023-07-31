В Белоруссии хотят внедрить цифровой белорусский рубль

Национальный банк Белоруссии готовится к внедрению цифрового белорусского рубля в качестве одного из ключевых проектов в обеспечении расчетов в международных операциях. Это следует из доклада зампреда правления НББ Дмитрия Калечица, опубликованном на сайте регулятора.

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По его словам, возможность осуществления трансграничных платежей в цифровых валютах центральных банков представляет особый интерес.

Калечиц отметил, что благодаря взаимодействию платформ цифровых валют Центробанков можно повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров.

Он подчеркнул, что это особенно актуально в условиях санкционного давления Запада.

Замглавы НББ указал на то что, регулятор определяет цифровой белорусский рубль как законное платежное средство, которое выполняет все функции денег, эмитируется центральным банком и имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем.