США выделят Молдавии $220 млн на снижение зависимости от российского газа

В октябре 2022 года "Газпром" сообщил об отказе НАК "Нафтогаз Украины" от транспортировки топлива в полном объеме и о сокращении поставок газа в Молдавию на 30%, до 5,7 млн куб. м в сутки. В этой ситуации республика компенсировала дефицит голубого топлива за счет более дорогих поставок из Европы. В декабре 2022 года правобережная часть Молдавии и вовсе была переведена на поставки газа из альтернативных "Газпрому" источников, а поступающие из России объемы были полностью перенаправлены в непризнанное Приднестровье для текущего потребления и выработки дешевой электроэнергии, которая используется для снабжения правого берега Днестра.