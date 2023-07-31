ЕАЭС: список стран, расшифровка, функции и цели
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является интернациональной организацией с ярко выраженной интеграцией региональных экономик. О том, каковы ее функции и цели — в материале «Рамблера».
Государства-члены ЕАЭС
Сегодня в Евразийский таможенный союз входят пять стран.
- Армения
- Белоруссия
- Казахстан
- Киргизия
- Российская Федерация
Когда был подписан договор о взаимодействии
Договор о взаимодействии подписали главы России, Белоруссии и Казахстана в 2015 году.
Для чего создали ЕАЭС
ЕАЭС создали для того, чтобы обеспечить и облегчить движение рабочей силы, услуг, финансов, товаров в пределах территории государств-членов. 13 лет назад образовался Единый Таможенный союз. Все государства, вступающие сейчас в ЕАЭС, сразу же получают право на членство и в таможенном союзе. Он является неотъемлемой частью Евразийского союза.
До 2001 года существовал ЕврАзЭС. Он включал в себя несколько бывших республик СССР. Организация была упразднена в связи с основанием нового объединения.
Сейчас участники проводят политику свободной торговли. Для этого таможенные налоги, пошлины и иные сборы были отменены. В 2019 году состояние взаимного товарооборота составило 61 миллиард долларов США.
Государства-наблюдатели ЕАЭС
На таможенной территории ЕАЭС действуют наблюдатели. С 2018 года одним из них является Молдавия. С 2020 года к ним присоединились Узбекистан и Куба. Государства в таможенном ЕАЭС сотрудничают с союзом. Страны участвуют в заседаниях совета. Они присутствуют в них по приглашению действующих членов. Эти государства не могут принимать решения вместе с членами Таможенного союза.
Зона свободной торговли ЕАЭС
Странами таможенного союза была создана зона свободной торговли. Она распространяется на Вьетнам — (соглашение подписали в 2015 году), Сингапур (соглашение подписали в 2019 году), Сербию (соглашение подписали в 2019 году).
С какими странами ведут переговоры о вхождении в зону свободной торговли
Участники ЕАЭС ведут переговоры о вхождении в зону свободной торговли с рядом стран.
- Египет
- Израиль
- Индия
- Китай
- Монголия
- Таиланд
Также о вступлении в эту зону задумались Чили, Тунис, Лаос, Сирия, Индонезия.
Конкретные цели и создания союза и его задачи
Договор регулирует, что участникам нужно повышать конкурентоспособность государств-членов и укреплять позиции каждого из них на мировом рынке, налаживать и развивать национальные экономики для улучшения условий жизни граждан государств-членов, наращивать производственные мощности, создавать общий рынок трудовых ресурсов, услуг, товаров. Непрерывный рост национальных экономик является важнейшей задачей, стоящей перед ЕАЭС. Так, к 2030 году требуется применение инновационных методов для модернизации национальных экономик, стимулирование развития кадрового и транзитного потенциалов, увеличение инвестиционного потенциала каждого государства.
Принципы ЕАЭС
Для достижения поставленных целей реализуется принцип «четырех свобод». Это означает отсутствие каких-либо преград для движения товаров, капитала, рабочей силы, оказания услуг.
Благодаря созданию общего рынка стороны могут заниматься ведением свободной торговли. Участникам союза необходимо соблюдать нормы технических и фитосанитарных регламентов. Ключевые требования к качеству и безопасности продукции прописаны в документах.
Взаимодействие участников
Высший Совет – главный орган ЕАЭС. Он определяет стратегию и вектор основного развития, а также принимает основополагающие решения для достижения целей Союза. Заседания организовывают как минимум один раз в год. Евразийская экономическая комиссия занимается развитием интеграции между странами и укреплением позиций объединения на мировом рынке. В состав комиссии входят 10 человек – по 2 представителя от каждого союзника. Любого рода решения обсуждают и принимают совместно.
Новая Товарная номенклатура (ТН) ВЭД
С 1 января 2022 года начала действует новая Товарная номенклатура (ТН) внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Речь идет о перечне товаров и их кодах для продажи на определенных рынках. В документе есть код каждого продукта. Благодаря кодированию товаров процедура идентификации облегчается, таможенные операции также упрощаются.