Лондон выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море
Правительство Великобритании намерено выдать новые лицензии на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.
Глава британского правительства указал на необходимость в укреплении энергетической безопасности страны и извлечение выгоды из этой энергетической независимости. По его словам, это требуется для осуществления поставок более доступной и чистой энергии в британские дома и компании.
Уточняется, что речь идет о сотнях лицензий.
Норвегия – самый крупный экспортер голубого топлива в страну. Порядка 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ). Катар и США осуществляют наибольшую их часть.
Ранее власти Великобритании приняли решение прекратить с 1 января текущего года импорт СПГ из России.