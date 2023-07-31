Лондон выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море

Правительство Великобритании намерено выдать новые лицензии на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Глава британского правительства указал на необходимость в укреплении энергетической безопасности страны и извлечение выгоды из этой энергетической независимости. По его словам, это требуется для осуществления поставок более доступной и чистой энергии в британские дома и компании.