В Европе оценили ущерб от торговой войны Китая и США

В случае дальнейшего усиления экономического противостояния между Китаем и США европейские страны могут понести значительный ущерб. При закрытии доступа к рынку КНР экономика Евросоюза (ЕС) рискует столкнуться с потерей 11 процентов экспорта и 17 процентов импорта, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками консалтинговой фирмы Prognos AG по запросу Ассоциации баварской экономики (VBW).

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Авторы исследования исходили из того, что европейским странам будет необходимо занять какую-либо сторону в случае полномасштабной торговой войны Китая и США. С большой долей вероятности ЕС поддержал бы в этом противостоянии американских партнеров. При таком сценарии власти КНР, скорее всего, примут решение закрыть собственный рынок для западных компаний и организаций.

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В отчете говорится, что подобная тактика не принесет выгоду ни одному из враждующих блоков. Под угрозой могут оказаться в том числе ключевые сектора экономики ЕС, зависящих в настоящее время от поставок из азиатских стран. Кроме того, резкое сокращение объемов экспорта и импорта может в итоге привести экономику ЕС к удвоению безработицы, которая в некоторых странах блока и без того находится на высоком уровне, особенно в странах Южной Европы. Так, по итогам мая 2023 года в Испании этот показатель Греции составил 10,8 процента.

До этого власти Китая и США обменялись вводом ограничений на вывоз определенных категорий продукции: Пекин ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов, включая галлий и германий, а Вашингтон до этого ограничил поставки в КНР высокотехнологичных компонентов ради защиты интересов национальной безопасности. Речь шла, в частности, о расширении контроля за поставками полупроводников и микросхем.