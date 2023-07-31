ЦБ снизил прогноз профицита текущего счета в 2023 году

Профицит текущего счета платежного баланса РФ, согласно прогнозу Банка России, в 2023 году сузится до $26 млрд с исторического максимума в $236 млрд в 2022 году за счет сжатия экспорта при восстановлении импорта. Это следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

В следующие годы показатель расширится примерно до $30 млрд за счет увеличения экспорта в условиях перенаправления поставок. Так, прогноз показателя в 2024 году снижен только до $30 млрд, 2025 году - до $32 млрд.

Банк России ожидает, что физический объем экспорта после существенного сокращения в 2023 году расширится в следующие годы. Прогноз стоимостного объема импорта товаров и услуг несколько повышен в 2023 году с учетом превзошедшей ожидания оценки в первом полугодии.

"Расширению импорта способствуют переориентация на альтернативных поставщиков, выстраивание новых логистических цепочек. Вместе с тем произошедшее ослабление рубля будет сдерживать импорт. В 2025-2026 годах стоимостный объем импорта товаров и услуг будет постепенно расти в условиях роста внутреннего спроса. В то же время из-за санкционных ограничений отношение импорта к ВВП останется ниже, чем в среднем до 2022 года", - считает регулятор.

Согласно ожиданиям, цены на нефть марки Urals на 2023-2026 годы сохранятся на уровне $55 за баррель. При этом фактическая экспортная цена российской нефти будет несколько выше с учетом более высоких цен на другие экспортные сорта. Цены на газ в Европе к зиме сезонно вырастут и в следующем году останутся на повышенных уровнях из-за роста спроса при стабильной добыче, однако в 2025-2026 годах снижение цен возобновится благодаря вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей большого объема.