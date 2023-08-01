Европе предрекли стремительный финансовый кризис

Европейским экономикам грозит глубокая рецессия, которая может быть хуже, чем в 2008 году. Об этом свидетельствуют показатели уровня кредитования, предрекло издание UnHerd.

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От экономической ситуации 2008 года новая рецессия будет отличаться тем, что тогда финансовый кризис развивался поэтапно, а грядущий может быть стремительным. Беспокойство вызывает то, что в коммерческом секторе спрос на кредиты упал до исторического минимума, значит, положению европейских экономик нельзя позавидовать.

При этом, отмечает издание, в Европе на низком уровне находится безработица, что нехарактерно для рецессий.