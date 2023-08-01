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С 1 августа Россия сокращает экспорт нефти

Россия в августе пошла на добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 500 тыс. баррелей в сутки. Уменьшение поставок в другие страны будет происходить за счет снижения добычи, передает ТАСС.

С 1 августа Россия сокращает экспорт нефти
© РИА Новости

Меру по сокращению поставок топлива приняли в рамках усилий по обеспечению баланса на нефтяном рынке, объяснил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он также заявил, что нефтяные компании страны сами должны принять решение, сокращать добычу или экспорт. По словам вице-премьера, то, к чему стремится Россия, - сокращение поставок нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с.

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В Минэнерго заявляли о снижении в июле объемов экспорта нефти в рамках добровольных обязательств. Там указывали на планы страны выполнить добровольные обязательства в августе в полном объеме.

Весной российская сторона прибегла к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Соответствующее решение ранее продлили до конца 2024 года.

В Саудовской Аравии также приняли решение о продлении на август добровольного уменьшения добычи нефти на 1 млн б/с.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова не исключила того, что цена Brent достигнет $85–88 за баррель в августе.

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