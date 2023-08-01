Эксперт объяснил сокращение товарооборота между Россией и Турцией

Ситуацию с существенным снижением экспорта из России в Турцию до уровня досанкционного 2021 года можно объяснить с точки зрения политики и экономики, рассказал экономист, политолог Никита Масленников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины, повлиявшие на сокращение товарооборота между двумя странами.

«Конечно же, сказывается ситуация с зерновой сделкой и сокращением этого вида экспорта. Турция постепенно превращалась в некий зерновой хаб. Если раньше это шло в Турции, а потом из нее уходило другим странам, то сейчас ситуация с поставками изменилась», — сказал он, комментируя политическую сторону вопроса.

По словам Масленникова, с экономической точки зрения сокращение товарооборота во многом связано с положением лиры, турецкой национальной валюты, на международном рынке.

«Конечно же, повлияла и валютно-финансовая ситуация. Лира достаточно слабая сейчас, она несколько раз достаточно сильно летела вниз, а Центральный банк Турции был вынужден повышать ключевую ставку, чего он раньше не делал», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что экспорт в Турцию из России в июне 2023 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43 процента, что стало минимальным месячным показателем с досанкционного 2021 года.