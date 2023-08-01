Турция намерена стать центром формирования цен на газ

"Особенность Турции в том, что она физически является базой [хабом] для нефти и природного газа. Россия поддерживает идею создания газового центра в Турции. Мы хотим, чтобы Турция стала центром, где определяются цены на природный газ и ведется торговля им. Это своего рода электронная система торговли и ценообразования. А если у вас есть еще и хранилища, то вы можете продавать газ, приобретаемый дешево, исходя из условий спроса на него, и зарабатывать", - отметил турецкий министр.