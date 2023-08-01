В России нашли еще один источник пополнения бюджета

Российские власти задумались о введении восьмипроцентной пошлины на экспорт удобрений. Это может коснуться всех видов удобрений и растянуться на полтора года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.

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Уточняется, что таким образом Минфин рассчитывает получить с отрасли 120 миллиардов рублей, заложенные в бюджет 2023 года. Ставка в восемь процентов, которую сейчас обсуждают в правительстве, не будет привязана к цене продукции, отметили источники агентства. Министерство при этом ожидает, что экспортеры выплатят запланированную сумму авансом до конца года. Новая ставка может заработать уже с 1 сентября.