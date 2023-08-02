Агентство Fitch понизило рейтинг США

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте был понижен агентством Fitch с AAA до AA+ со стабильным прогнозом, передает ТАСС.

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Уточняется, что это обусловлено разными факторами, среди которых ожидание ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокая долговая нагрузка в текущий момент и ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий.

Кроме того, агентство решило пересмотреть рейтинг в связи с сохранением угрозы рецессии и повышением ставки ФРС.

До последнего решения Fitch оценивал кредитный рейтинг США не ниже уровня AAA.