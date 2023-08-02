Аналитик назвал выгоду России от отказа Нигера поставлять уран в Европу

«Для нас это позитивно в том, что, во-первых, повысится стоимость урана. А во-вторых, дефицит урана сдержит введение новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Потому что, когда они обсуждали последний пакет, они говорили о том, что уже почти все введено и осталась только ядерная сфера», — объяснил специалист.