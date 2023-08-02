В России заявили о серьезной угрозе для трудовых мигрантов

Около 50 тысяч трудовых мигрантов в России к декабрю 2023 года могут стать нелегалами из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО). При этом в 2024 году в неурегулированном правовом статусе рискуют оказаться уже 100 тысяч человек. О такой угрозе в разговоре с «Ведомостями» заявил глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов.

Согласно миграционному законодательству, иностранцы обязаны покинуть Россию по истечении законного срока пребывания в стране. Однако невыплаты трудовых мигрантов по займам и кредитам приводят к тому, что судебные приставы запрещают им выезд за пределы РФ. Средняя сумма задолженности на одного гражданина составляет 70-80 тысяч рублей.

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По подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль в российские суды в отношении мигрантов было подано около 300 тысяч таких исков. В суд обращались МФО, которые в основном специализируются на выдаче займов гражданам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Общая сумма исков оценивается в 21-24 миллиарда рублей.

Исмаилов подчеркивает, что число поданных в суд исков начало резко расти с марта текущего года. По его словам, заемщики просто перестали платить, вследствие чего у них перед МФО скопилась большая кредиторская задолженность. Эксперт объясняет, что такая ситуация сложилась из-за перехода процедур выдачи микрокредитов в онлайн-формат, благодаря чему получить заем стало проще. Также Исмаилов указывает на низкую правовую грамотность мигрантов.