50 тысяч трудовых мигрантов могут стать нелегалами в России

В России примерно 50 тысяч трудовых мигрантов в скором времени могут стать нелегалами в связи с долгами микрофинансовым организациям (МФО). Ожидается, что это произойдет к декабрю текущего года, заявил «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов.

В 2024 году в неурегулированном правовом статусе могут быть вдвое больше человек - 100 тысяч граждан.

Миграционное законодательство регулирует, что иностранцам необходимо покинуть Россию по истечении законного срока пребывания в государстве. Но в связи с невыплатами трудовых мигрантов по займам и кредитам они не могут выезжать за пределы территории РФ. Соответствующий запрет для них вводят судебные приставы. Средний размер задолженности на одного гражданина - 70-80 тысяч рублей.

За пять месяцев - с марта по июль - в российские суды в отношении мигрантов подали порядка 300 тысяч таких исков, следует из данных узбекской диаспоры.

Исмаилов подчеркивает, что данная тенденция обусловлена переходом процедур выдачи микрокредитов в онлайн-формат. Так, процесс получения займа упростился. Еще один фактор, по словам специалиста, - низкая правовая грамотность мигрантов.