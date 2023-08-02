50 тысяч трудовых мигрантов могут стать нелегалами в России

В России указали на серьезную угрозу для трудовых мигрантов
В России примерно 50 тысяч трудовых мигрантов в скором времени могут стать нелегалами в связи с долгами микрофинансовым организациям (МФО). Ожидается, что это произойдет к декабрю текущего года, заявил «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов.
В 2024 году в неурегулированном правовом статусе могут быть вдвое больше человек - 100 тысяч граждан.
Миграционное законодательство регулирует, что иностранцам необходимо покинуть Россию по истечении законного срока пребывания в государстве. Но в связи с невыплатами трудовых мигрантов по займам и кредитам они не могут выезжать за пределы территории РФ. Соответствующий запрет для них вводят судебные приставы. Средний размер задолженности на одного гражданина - 70-80 тысяч рублей.
За пять месяцев - с марта по июль - в российские суды в отношении мигрантов подали порядка 300 тысяч таких исков, следует из данных узбекской диаспоры.
Исмаилов подчеркивает, что данная тенденция обусловлена переходом процедур выдачи микрокредитов в онлайн-формат. Так, процесс получения займа упростился. Еще один фактор, по словам специалиста, - низкая правовая грамотность мигрантов.
Ранее директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова заявила об увеличении в Армении за 2022 год числа трудовых мигрантов из России на 272% в сравнении с 2021-м.