Исследование Rambler&Co. Сколько ты зарабатываешь? 39% россиян назвали такой вопрос неэтичным

При этом почти половина (48%) спрашивают друг друга о зарплатах, но готовых отвечать правдиво в полтора раза меньше

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

Несмотря на популяризацию экономической грамотности, вопрос о деньгах и размерах заработка по-прежнему для многих россиян стигматизирован. Медиахолдинг Rambler&Co опросил почти 140 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать, готовы ли они честно говорить о своих доходах с коллегами, руководством и друг с другом.

Видео дня

Почти половина россиян (48%) считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек, причём из них 25% интересуются этим только у близких, а 23% – вообще у всех. 39% респондентов назвали такой вопрос неэтичным, а 13% это просто неинтересно.

При этом раскрывать точную сумму зарплаты готовы не многие. 42% отвечают на вопрос о заработке уклончиво, 29% говорят правду, 17% не отвечают и переводят тему. 9% преуменьшают реальную сумму, 3%, наоборот, преувеличивают.

В рабочих коллективах мнения также разделились почти поровну. 46% уверены, что сотрудники не должны знать, кто из них сколько зарабатывает, так как это портит их отношения. 54% считают, что это допустимо, но с нюансами – из них: 26% могут обсуждать зарплату только с близкими коллегами, 16% – со всеми, причём для того чтобы понимать, насколько они ценны для компании, и 12% – с сотрудниками других отделов и сфер деятельности.

Разговаривать с руководителем о повышении зарплаты тоже готовы не все. Более трети (35%) говорят прямо, тогда как почти четверть (22%) молча начинают искать другую работу. 16% при потребности в повышении дохода найдут подработку, 14% готовы ждать, пока руководитель сам поднимет эту тему, 13% будут аккуратно намекать.

Многие россияне (46%) хотели бы, чтобы зарплата росла одновременно с инфляцией, 30% утверждают, что она должна увеличиваться каждый год вне зависимости от экономической действительности. 16% считают возможным повышение заработка только по факту выполнения KPI или по другим достижениям. 4% убеждены, что ценным сотрудникам и так всегда поднимают зарплату, столько же (4%) уверены, если хочется увеличить доход, лучше повышать уровень компетенций или искать иную сферу деятельности.

Внутри семьи россияне придерживаются разных экономических стратегий. У 42% зарплаты супругов складываются и все средства считаются общими. 26% перечисляют часть с каждой «получки» на общий счёт, а часть оставляют на личные траты. 17% не состоят в браке, и у них нет необходимости распределять доход, у 15% в семьях нет общих средств, и каждый из партнеров пользуется своей зарплатой.

У большинства россиян размер зарплаты позволяет делать накопления. 46% откладывают регулярно, но разные суммы, 14% – от 10 до 20 процентов от дохода. У остальных редко хватает заработка на накопления.