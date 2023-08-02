Россия и ЮАР договорились о сотрудничестве по производству ядерного топлива

Меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов был подписан между топливной компанией госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ и Южно-Африканской корпорацией по атомной энергии (Necsa), говорится на сайте «Росатома».

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Представили организаций поставили свои подписи на саммите «Россия-Африка».

В сообщении говорится, что обе компании нацелены на объединение существующих компетенций в этой области и дальнейшее взаимодействие для развития соответствующих возможностей.

Ранее представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане заявил, что Россия может стать серьезным партнером страны взамен предыдущих в области реализации проектов по разработке урановых и нефтяных месторождений на территории африканского государства.