Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу снизился до рекордно низкого уровня. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Импорт СПГ в июле упал на семь процентов в годовом выражении, до 8,6 миллиона тонн. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года. Такое падение объясняется снижением цен на газ в регионе, что делает его менее привлекательным для поставщиков. Стоимость газа за 20 месяцев упала более чем на 80 процентов, и трейдеры предпочитают отправлять поставки в Азию или ждать нового повышения цен, уточняет агентство.

В 2022 году поставки СПГ в Европу подскочили более чем на 60 процентов на фоне отказа ЕС от импорта российского трубопроводного газа. Отмечается, что текущие запасы топлива в регионе выше среднего уровня, и спрос на газ в настоящий момент снижен. При этом по мере подготовки к зиме, возможно, потребуется скорректировать цены, чтобы привлечь продавцов и нарастить поставки.