Названа дата вступления в силу нового пакета санкций Японии против РФ

Новый пакет санкций Японии, который расширяет список запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров, вступит в силу 9 августа. В него входят 758 новых позиций, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные министерства экономики страны.

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Дополнительные виды внесли в 45 из 47 категорий продукции, по которой власти государства уже вводили запрет на экспорт.

О том, что Япония вводит новые рестрикции, стало известно на прошлой неделе. Сегодня появились подробности.

Под запрет попали машины с объемом двигателя более 1,9 литра, различные виды фото- и кинопленки. Кроме того, в список вошли бывшая в употреблении одежда, чертежи и схемы, а также все виды макулатуры.

Япония с прошлого года вводит в отношении России пакеты ограничительных мер. Под санкции попали первые лица страны, а также крупнейшие российские компании.