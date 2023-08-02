Стало известно о поиске Украиной альтернативных маршрутов для поставок зерна

Прекращение зерновой инициативы заставило Украину вести активный поиск альтернативных маршрутов для поставок своего зерна, рассказал руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Об этом пишет РИА «Новости».

Злочевский пояснил, что поиск приводит к определенным результатам, в частности, начались отгрузки по акваториям Румынии, Болгарии.

Вместе с тем, Киеву пришлось прекратить отправку зерна из ряда морских портов после разрушения инфраструктуры. На фоне этого, Украина ищет варианты отправки сельхозпродукции по сухопутным маршрутам.

В настоящее время, уточнил глава РЗС, в связи с запретом на экспорт зерна в ряд восточноевропейских стран, украинцы могут отравлять продукцию через Латвию.