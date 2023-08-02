Росстат: уровень безработицы в июне обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России снизился до 3,1%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росстата.

Согласно документу, в июне 2023 года классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда) 2,351 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Таким образом, отметили в ведомстве, уровень безработицы снова обновил исторический минимум.

Ранее минимальный уровень был зафиксирован в мае, тогда количество безработных составило 3,2% (2,406 млн человек).

В ведомстве заметили, что в июне численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,9 млн человек.