Moody's предупредило о риске дефолта Нигера

«Эти санкции, которые включают в себя приостановку всех коммерческих и финансовых операций между государствами — членами ECOWAS и Нигером, а также замораживание активов Нигера в Центробанках и коммерческих банках стран ЭКОВАС, в случае сохранения, скорее всего, помешают Нигеру произвести предстоящие выплаты основного долга или процентов кредиторам», — говорится в сообщении.