Moody's предупредило о риске дефолта Нигера

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте эмитента правительства Нигера сразу на две позиции, до Caa2. Предыдущий рейтинг оставался на ступени B3, сообщает РБК.
При этом рейтинг Нигера остается на рассмотрении экспертов для дальнейшего понижения. Агентство пояснило, что причины связаны с военным переворотом в стране и санкциями, введенными Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) и Западноафриканским экономическим и валютным союзом.
«Эти санкции, которые включают в себя приостановку всех коммерческих и финансовых операций между государствами — членами ECOWAS и Нигером, а также замораживание активов Нигера в Центробанках и коммерческих банках стран ЭКОВАС, в случае сохранения, скорее всего, помешают Нигеру произвести предстоящие выплаты основного долга или процентов кредиторам», — говорится в сообщении.
Таким образом, по мнению Moody's, ситуация представляет собой дефолт.