В ЕС возмутились стремлением России предложить дешевое зерно третьим странам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель возмутился стремлением России предложить дешевое зерно развивающимся странам. По его мнению, таким образом Москва пытается сделать их зависимыми, передает Reuters.
«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — заявил Боррель.
Он заверил, что Евросоюз приложил все усилия для того, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По словам евродипломата, никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет.
Ранее Боррель заявил, что российские обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — полный нонсенс. По его словам, Россия использовала этот тезис для одностороннего выхода из черноморской инициативы.