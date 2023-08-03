В ЕС возмутились стремлением России предложить дешевое зерно третьим странам

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — заявил Боррель.

Он заверил, что Евросоюз приложил все усилия для того, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По словам евродипломата, никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет.