СМИ: Минфин может отступить от бюджетного правила

Минфин, вероятно, отступит от бюджетного правила и не будет приобретать юани для пополнения Фонда национального благосостояния при превышении базового уровня нефтегазовых доходов, который установлен законом, сообщают «Ведомости».

Такую динамику ожидают некоторые аналитики, уточняет издание.

В четверг, 3 августа, ожидается публикация данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила. По словам источников издания, в стране не будет закупаться валюта на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшие месяцы в связи с ослаблением рубля. Уточняется, что интервенции оказывали бы дополнительное давление на курс.

Нефтегазовые сверхдоходы пойдут на финансирование дефицита. Они ожидаются в текущем месяце. По словам источника издания, за счет этой меры темпы использования средств ФНБ замедлятся. Он не ждет того, что покупка валюты по бюджетному правилу до конца года возобновится.