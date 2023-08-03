$91.78+0.18100.70-0.24

СМИ: Минфин может отступить от бюджетного правила

Минфин, вероятно, отступит от бюджетного правила и не будет приобретать юани для пополнения Фонда национального благосостояния при превышении базового уровня нефтегазовых доходов, который установлен законом, сообщают «Ведомости».

СМИ: Минфин может отступить от бюджетного правила
© ТАСС

Такую динамику ожидают некоторые аналитики, уточняет издание.

В четверг, 3 августа, ожидается публикация данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила. По словам источников издания, в стране не будет закупаться валюта на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшие месяцы в связи с ослаблением рубля. Уточняется, что интервенции оказывали бы дополнительное давление на курс.

Нефтегазовые сверхдоходы пойдут на финансирование дефицита. Они ожидаются в текущем месяце. По словам источника издания, за счет этой меры темпы использования средств ФНБ замедлятся. Он не ждет того, что покупка валюты по бюджетному правилу до конца года возобновится.

Крупнейшая экономика Европы оказалась в тяжелом положении

В России до 2025 года будет действовать переходный вариант бюджетного правила. Он вступил в силу с 2023-го. Данный вариант предполагает, что сверхдоходы будут направлять в ФНБ в случае повышения номинального объёма нефтегазовых доходов в 8 трлн руб.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости