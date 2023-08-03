СМИ: Минфин может отступить от бюджетного правила
Минфин, вероятно, отступит от бюджетного правила и не будет приобретать юани для пополнения Фонда национального благосостояния при превышении базового уровня нефтегазовых доходов, который установлен законом, сообщают «Ведомости».
Такую динамику ожидают некоторые аналитики, уточняет издание.
В четверг, 3 августа, ожидается публикация данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила. По словам источников издания, в стране не будет закупаться валюта на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшие месяцы в связи с ослаблением рубля. Уточняется, что интервенции оказывали бы дополнительное давление на курс.
Нефтегазовые сверхдоходы пойдут на финансирование дефицита. Они ожидаются в текущем месяце. По словам источника издания, за счет этой меры темпы использования средств ФНБ замедлятся. Он не ждет того, что покупка валюты по бюджетному правилу до конца года возобновится.
В России до 2025 года будет действовать переходный вариант бюджетного правила. Он вступил в силу с 2023-го. Данный вариант предполагает, что сверхдоходы будут направлять в ФНБ в случае повышения номинального объёма нефтегазовых доходов в 8 трлн руб.