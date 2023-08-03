Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы

Кабмин Индии рассматривает вопрос закупки 9 млн тонн пшеницы в России в рамках межправительственной сделки для обеспечения внутренних запасов зерна на фоне роста цен на индийском рынке, пишет Econonic Times со ссылкой на источники.

Согласно сообщению издания, рост цен на пшеницу вызван введением правительством Индии ограничений на объемы пшеницы, которые разрешается хранить для продажи для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляцией, передает ТАСС.

По данным российских источников, Москва предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.