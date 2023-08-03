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Стало известно о желании Индии купить у России 9 млн тонн пшеницы

Кабмин Индии рассматривает вопрос закупки 9 млн тонн пшеницы в России в рамках межправительственной сделки для обеспечения внутренних запасов зерна на фоне роста цен на индийском рынке, пишет Econonic Times со ссылкой на источники.

Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы
© РИА Новости

Согласно сообщению издания, рост цен на пшеницу вызван введением правительством Индии ограничений на объемы пшеницы, которые разрешается хранить для продажи для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляцией, передает ТАСС.

По данным российских источников, Москва предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.

Напомним, в июле Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 млрд долларов.