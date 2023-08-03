Россия впервые продала пшеницу по рыночным ценам после того, как вышла из зерновой сделки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Стоимость пшеницы на рынке возросла сразу после того, как Россия объявила о соответствующем решении. Цена фьючерсных контрактов на поставку пшеницы в моменте подскочила на 4,9% и достигала отметки $6,84 за бушель.

Покупатель - египетская GASC. Компания на тендере в среду приобрела 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну (FOB) (плюс стоимость фрахта $14 из порта).

Среди других участников тендера - венгерская Viterra. Ей удалось продать зерно по 249 долларов за тонну (плюс 13,05 долларов стоимость фрахта).

GASC является государственной компанией. Египет считается крупнейшим покупателем пшеницы в мире.

Каир находится в списке трех крупнейших покупателей российской пшеницы. Он уступает лишь Саудовской Аравии и Турции.

В июле Египет приобрел 467 тысяч тонн зерна.