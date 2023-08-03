Россия продает подорожавшую пшеницу после выхода из зерновой сделки
Россия впервые продала пшеницу по рыночным ценам после того, как вышла из зерновой сделки. Об этом сообщает «Коммерсант».
Стоимость пшеницы на рынке возросла сразу после того, как Россия объявила о соответствующем решении. Цена фьючерсных контрактов на поставку пшеницы в моменте подскочила на 4,9% и достигала отметки $6,84 за бушель.
Покупатель - египетская GASC. Компания на тендере в среду приобрела 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну (FOB) (плюс стоимость фрахта $14 из порта).
Среди других участников тендера - венгерская Viterra. Ей удалось продать зерно по 249 долларов за тонну (плюс 13,05 долларов стоимость фрахта).
GASC является государственной компанией. Египет считается крупнейшим покупателем пшеницы в мире.
Каир находится в списке трех крупнейших покупателей российской пшеницы. Он уступает лишь Саудовской Аравии и Турции.
В июле Египет приобрел 467 тысяч тонн зерна.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за год зерновой сделки с Украины экспортировали 32,8 млн тонн грузов. При этом, как уточнил глава государства, свыше 70% получили страны с высоким доходом, прежде всего Евросоюз.