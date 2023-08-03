$91.78+0.18100.70-0.24

В России ожидают изменения цен на свинину и птицу

В России ожидается рост цен на свинину. При этом стоимость мяса птицы будет снижаться, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

В России ожидают изменения цен на свинину и птицу
© Unsplash

По его словам, в настоящее время на рынке достаточно низкая стоимость свинины.

«Переработчики будут уходить в свинину. Они всегда так делают: когда мясо птицы дешевое, они больше птицы используют, а когда свинина дешевая, они уходят в свинину. Соответственно, сейчас будет подниматься цена на свинину и будет снижаться цена на мясо птицы», — подчеркнул эксперт.

Он также уточнил, что цены на мясо птицы выросли за последнее время в связи с желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки, а также сезонным спросом потребителей. Собеседник прогнозирует «постепенное снижение» цены.

Россия начала продавать пшеницу по выросшим ценам

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что бизнес получил уведомления от поставщиков оливкового масла о резком росте цен на продукцию — на 40–50% к ценам второго полугодия 2022-го.

13
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости