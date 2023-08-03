В России ожидают изменения цен на свинину и птицу

«Переработчики будут уходить в свинину. Они всегда так делают: когда мясо птицы дешевое, они больше птицы используют, а когда свинина дешевая, они уходят в свинину. Соответственно, сейчас будет подниматься цена на свинину и будет снижаться цена на мясо птицы», — подчеркнул эксперт.