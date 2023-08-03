Украина резко снизила производство зерна

С начала военного конфликта в конце февраля 2022 года объемы производства зерна на Украине сократились на 37 процентов и в новом сельскохозяйственном сезоне 2023-24 годов, скорее всего, упадут до 54,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC).

Для сравнения, пиковых объемов производства зерна за последнее время Украина сумела достичь в сельскохозяйственном сезоне 2021-22 годов — тогда суммарный показатель оказался на уровне 86,7 миллиона тонн. Однако уже к концу следующего сезона планка упала сразу на 25,6 миллиона тонн, составив 61,6 миллиона. В 2020-21 годах объемы производства были на уровне 65,2 миллиона.

Эксперты полагают, что негативная тенденция продолжится и в среднесрочной перспективе на фоне регулярных атак беспилотников на портовую инфраструктуру Одесской области после выхода России из зерновой сделки, а также дальнейшего сокращения посевных площадей местными агропредприятиями. Речь идет о вероятном сокращении объемов производства таких культур, как озимые пшеница, рожь и ячмень.