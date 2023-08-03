Названо неожиданное последствие отказа Германии от российского газа
Из-за решения немецких властей отказаться от российского газа в Германии возник экономический спад, за которым последовал подъем ультраправых сил. С таким утверждением выступило японское издание JB Press.
По словам автора материала, экономиста Кадзухико Фудзи, будущее немецкой экономики «не вызывает оптимизма».
Решение по российскому газу в наибольшей степени отразилось на химической промышленности, заявил он. Эксперт указал на падение продаж в связи с высокими ценами на топливо. На этом фоне, как уточнил он, заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей промышленности Германии перемещаются за границу. Такая ситуация может негативно повлиять на производство.
Автор отмечает, что в стране фиксируется подъем представителей ультраправого спектра, протестующих против миграционной политики правительства страны.
Импорт российского нефти ФРГ прекратила в начале текущего года. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились после того, как на трубопроводе произошла диверсия.