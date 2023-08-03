Названо неожиданное последствие отказа Германии от российского газа

Решение по российскому газу в наибольшей степени отразилось на химической промышленности, заявил он. Эксперт указал на падение продаж в связи с высокими ценами на топливо. На этом фоне, как уточнил он, заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей промышленности Германии перемещаются за границу. Такая ситуация может негативно повлиять на производство.