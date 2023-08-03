Путин: Россия не будет отказываться от импорта

Россия не будет отказываться от импорта, однако базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, заявил 3 августа президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Стенограмма со встречи опубликована на сайте Кремля.

Президент признал: импорт тоже нужен.

«Понятно, мы не можем и не должны от этого импорта в целом отказываться», — сказал российский лидер.

Однако базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, уверен он.

В мае на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Путин подчеркнул, что РФ нельзя замыкаться только на внутреннем рынке, это путь к самоизоляции. н назвал Россию частью глобальной экономики, которая в настоящее время претерпевает значительные трансформации.